〈台股盤中〉量縮價盤守16600點關卡 族群輪動格局

隨著美股陷入狹幅震盪，台股加權指數今 (7) 日盤中也處在橫盤整理，低檔守住 16600 點關卡上，但量能遲遲未能放大，靠族群輪動，生技股表現較熱，有多檔漲停，而營收、財報亮眼的個股也偏強表態，預估成交值縮至不到 2300 億元。

中小生技股今日吸引資金進駐，安克 (4188-TW)、中天 (4128-TW)、合一 (4743-TW) 直攻漲停，鑽石投資 (6901-W) 逼近漲停，東生華 (8432-TW) 漲 7%，懷特 (4108-TW)、智擎 (4162-TW) 漲逾 4%，寶齡富錦 (1760-TW) 也有 2% 之上漲幅。

電支族群同步偏強整理，綠界科技 (6763-TW) 漲逾 2.5%，歐買尬 (3687-TW)、智冠 (5478-TW) 均穩在紅盤上。

在旅展衝出一波業績好成績的觀光股續強，寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW)、富野 (2736-TW) 亮漲停燈，老爺知 (5704-TW)、雲品 (2748-TW) 漲超過半根停板，六福 (2705-TW)、海灣 (3252-TW) 和南仁湖 (5905-TW) 漲幅在 4% 上下。

而個股各擁題材，榮群 (8034-TW)、富晶通 (3623-TW) 和迎廣 (6117-TW) 直攻漲停，川湖 (2059-TW) 逼近漲停，漢平 (2488-TW)、興能高 (6558-TW)、優群 (3217-TW)、晶相光 (3530-TW)、迅杰 (6243-TW)、昇佳電子 (6732-TW)、倉和 (6538-TW)、全新 (2455-TW) 和宏捷科 (8086-TW) 均漲超過半根停板

法人指出，企業第三季季報和 10 月營收陸續公布中，投資人可留基本面表現亮眼的個股，不過也須留意，股價位階若位居高檔，應避免市場趁利多之際，逢高調節持股。