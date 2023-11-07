〈台股盤後〉小漲35點收復半年線 量縮至近6個月新低

台北股匯市今 (7) 日同步處狹幅橫盤整理，終場加權指數上漲 35.59 點，以 16684.95 點作收，收復半年線位置，成交值則縮至 2163.93 億元，創 5 月中旬以來單日交易量低點，呈現類股輪動格局，以生技股、觀光股偏強，反映旅展、醫療展接棒開跑等題材。

生技族群今日走強，安克 (4188-TW)、中天 (4128-TW)、合一(4743-TW)、鑽石投資漲停鎖死，懷特(4108-TW) 漲逾 9%，晶碩 (6491-TW) 漲超過 6%，東生華 (8432-TW) 漲半根停板，神隆 - KY(1789-TW) 漲 3%，也有不少處在紅盤上，逸達、長聖、生華科、順藥、杏國等。

而在日前旅展的激勵下，觀光族群續強，寒舍、夏都漲停，老爺知漲 7%，富野和雲品、南仁湖漲 2% 左右。

文創產業今日表現也不俗，昇華、華義漲停，必應漲 6%，時報漲近 3%，華研漲近 2%。

電子族群中，記憶體模組廠呈現偏多走勢，宜鼎大漲逾 6%，創見、威剛漲 3%，十銓、群聯、宇瞻穩守紅盤上。

個股有不少各自表現，榮群、優群、川湖、揚智和迎廣均漲停，燁興、倉和、佳邦、聯上、台佳碩和全新等均漲超過半根停板。

而表現較弱勢者，則有佳必琪逼近跌停，中砂、倍力均跌半根停板，漢翔、宏達電、智捷、易飛網、台星科和鼎基等跌 4% 上下。

元大投顧指出，過往在美國大選前一年以及季節性因素，11-12 月上漲機率大，有望帶動加權指數同步上攻，目前大盤試圖挑戰半年線上反壓區，惟季線仍下彎，對應的成交量需溫和擴大，若達季均量的水準，才能有效站穩季線。