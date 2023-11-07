X平台不再免費提供API 上百相關研究遭取消、擱置 專家：用戶恐更易受錯誤訊息衝擊

由於馬斯克 (Elon Musk) 對社交平台 X (前身推特) 設置訪問限制，導致一些社交媒體研究人員取消、暫停或更改 100 多項有關 X 的研究。

研究人員指出，X 對全球平台上收集資料的關鍵方法設限，影響即時事件中，平台理清虛假資訊來源和傳播的能力，例如以哈戰爭與以色列對加薩的空襲等。

X 平台靠的是一個工具，該工具可以讓研究人員每月訪問 1000 萬條推文。根據媒體報導，今年 2 月 X 平台通知研究人員，該工具將進行檢修，平台也將終止學術界對該應用程式介面 (API) 的免費存取權。

獨立技術研究聯盟 9 月應路透要求，對 167 名學術和民間社會研究人員進行調查，首次統計出因馬斯克政策而取消的研究數量。此外，該調查顯示，大多數受訪者也擔心會因其調查結果或數據使用而遭 X 告上法庭，因此在調查中要求匿名進行。

調查顯示，有 30 個項目被取消、47 個項目被擱置、27 個項目的研究人員更換了平台，另外還有 47 個項目正在進行中，但部分研究人員指出，他們收集新數據的能力受到限制。

受影響的項目包括對仇恨言論和受到全球監管審查主題的研究。例如，X 上的兒童安全 (已擱置)。澳洲當局近日開罰 X 平台，主張該平台未能配合一起兒虐案件的調查。

德州大學奧斯汀分校助理教授 Josephine Lukito 表示，研究該平台的能力下降，會讓 X 上的用戶更容易受到仇恨言論、錯誤和虛假訊息的影響。

今年 7 月，X 針對英國非營利組織「反數位仇恨中心 (CCDH)」提起訴訟，主張其研究不實。CCDH 發布有關 X 平台內容審核的批評報告。

馬斯克沒有回應置評請求，X 代表也拒絕置評。X 平台先前表示，平台上幾乎所有內容都是「健康」的貼文。