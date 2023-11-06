外資偏愛金控 大買台積電與玉山金各逾1.2萬張

台北股市今 (6) 日早盤由台積電 (2330-TW) 及 AI 族群領軍上漲，終場上漲 141.71 點，收 16649.36 點，市場成交值擴增至 2706.64 億元，三大法人同步買超，合計買超 216.53 億元，外資買超台積電及玉山金 (2884-TW) 都超過 1.2 萬張。

11 月 6 日集中市場外資買超 187.88 億元，投信買超 14.86 億元，自營商買超 13.79 億元。期貨市場上，外資交易口數淨額 4068 口，未平倉合約口數淨額爲多單 5672 口。

11 月 6 日集中市場外資買超較多個股爲，台積電、玉山金、台新金、群創、元大金、聯電、第一金、兆豐金、中信金、華航。賣超較多個股爲，長榮航、矽統、長榮、力積電、華東、一詮、東元、中鋼、台泥、南茂。

集中市場投信買超較多個股爲，聯電、長榮航、金像電、定穎、裕民、雄獅、聯詠、遠傳、彰銀、雲品。11 月 6 日集中市場投信責超較多個股爲，南亞科、技嘉、廣達、華邦電、鴻海、緯創、力成、友達、群光、美時。

集中市場自營商買超較多個股爲，美律、群創、元大金、廣達、技嘉、新光金、矽統、敦泰。11 月 6 日集中市場外自營商賣超較多個股爲，台新金、開發金、華航、長榮航、威盛、中工、陽明、力積電、漢翔、健鼎。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，雖然 AI 伺服器族群個股反彈，加上權值股助攻，大盤已連四個交易日大漲，不過，指數再大幅上漲空間已不大，未來可能引導出中小型個股輪動，可留意近期陸續出爐的個股季報表現及最新的 10 月營收狀況。