〈焦點股〉聯發科獲外資升評 強漲6%重返權值第二大

聯發科 (2454-TW) 上周五召開法說，第四季營收預估優於市場預期，且外資看好明年受惠手機市場復甦與 ASIC 潛在市場擴大，營收將重返成長，多維持或上調評等至買進，目標價最高上看 1200 元，今 (30) 日股價大漲表態，漲幅超過 6%，超越鴻海 (2317-TW) 成權值第二大。

外資表示，聯發科第四季營收季增 9-15%，超乎市場預期，除了顯現旗艦晶片天璣 9300 推升 5G 市占率，也象徵手機品牌需求好轉，同時價格競爭壓力減輕。

展望明年，外資認為，隨著中國市場需求穩定，加上海外 5G 滲透率持續增加，明年 5G 手機出貨量將年增雙位數，主要成長動能將來自中國 Android 品牌廠，且 Edge AI 將縮短手機晶片更換週期，推升明年營收年增近 2 成。

另外，外資也看好，隨著大型雲端供應商紛紛打造自家 ASIC，並積極分散供應商，聯發科可望取得更多機會，至於 PC Arm 架構處理器則預計在 2025 年推出相關產品。

聯發科今日開高後一路走高，最高達 851 元，漲幅達 6%，市值回升至 1.36 兆元，鴻海則因傳出此次中國政府調查富士康的層級直達主席習近平，股價重挫近 4%，下探兩年十個月來低點，市值僅剩 1.3 兆元。