地緣政治風險增 外資連11賣鴻海 已領走170億元

台股今 (30) 日終場漲幅收斂，小漲 15 點，收在 16149 點，外資期現貨同步做空，再度鎖定鴻海 (2317-TW) 進行提款，呈現連 11 賣，且累計賣超張數達 17 萬張，賣超金額更超過 170 億元。

三大法人今日合計賣超 40.34 億元，外資賣超 66.61 億元，連 12 賣，自營商同步提款 11.9 億元，為連 3 賣，投信續站買方，買超 38.16 億元，連 8 買；期貨方面，外資加碼空單 3341 口，空單未平倉口數增加至 12483 口。

外資賣超再度鎖定鴻海，由於市場擔憂地緣政治風險增加影響其營運，持續提款 3.1 萬張，已連 11 賣，累計賣超張數高達 17 萬張，提款金額飆破 170 億元，台積電、聯電個別調節張數也超過 8000 張。

外資買超除了聯發科 4700 張外，也青睞面板族群，包括友達、誠美材、聯詠、敦泰，張數都在 3800 張以上，其他如復華台灣科技優息、群益台灣精選高息等 ETF 回補張數分別為 1.1 萬張、3200 張。

投信、自營商則與外資對作，其中，投信買超聯電超過 2000 張，但逢高調節聯詠 800 張，自營商則買超華邦電 1600 張。