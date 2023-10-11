CCS Insight預測：宏達電恐於2026年退出VR市場

分析公司 CCS Insight 預測，台灣科技巨頭宏達電 (HTC)(2498-TW) 將在 2026 年退出虛擬實境 (VR) 產業。

據《CNBC》報導，HTC 是智慧型手機市場的先驅，推出了多款在設計、性能和功能方面打破常規的機型。 公司的 HTC Hero、HTC Legend、HTC Desire 和 HTC One ，均屬於領先的 Android 手機。

但在 2017 年，HTC 逐步退出智慧型手機市場，並將手機業務賣給了 Google(GOOGL-US)。此後，公司透過其 Pixel 系列設備和 Nest 智慧家庭產品，積極將業務擴展到消費硬體領域。

退出手機業務後，HTC 在很大程度上將自己的未來押在了虛擬世界和現實世界的融合上。今年 1 月，HTC 推出了 Vive XR Elite 設備，這是一款專注於遊戲、健身和生產力的輕型 XR 一體機，售價為 1099 美元。

CCS Insight 認為，由於收入減少和來自 Meta(META-US)、索尼及蘋果 (AAPL-US) 的競爭加劇，HTC 最終恐將退出 VR 領域。

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 表示，HTC 是 VR 領域的先驅之一，他們在這方面做了很多工作。但是，他們在競爭中有些掙扎，因為無法壓低價格，而擁有 Quest 的 Meta 已經準備好採取非常激進的定價，以僅略高於成本價格售賣。

Wood 認為，隨著蘋果的加入，人們可能重新燃起對這一領域的興趣，連帶幫助 HTC 銷售略有提高。但是最終，HTC 恐怕很難繼續維持，「所以我們預測，到 2026 年，他們將退出這個市場，並將自己的智慧財產權出售給該領域更大的其他玩家」。