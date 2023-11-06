水星生醫*與台灣神隆簽訂MTA　跨入癌症藥物市場 精準對接國際藥廠

水星生醫 *(6932-TW) 與國際原料藥公司台灣神隆 (1789-TW) 簽訂材料轉移合約（material transfer agreement ,MTA），雙方合作利用水星生醫 * 的 Stackdose 新藥技術開發平台進行特定藥物主成份的開發，本次開發的藥物為一種抑制細胞生長所需 DNA 酶之抗腫瘤藥物，將目前的注射劑型改為口服藥錠，可控制藥物於精準部位吸收，並嘗試減輕針劑的副作用。一旦前期開發成功，接續能精準與國外藥廠進行藥物授權，且以此原料藥開發藥品可直接從臨床二期試驗開始進行。

水星生醫 * 與台灣神隆本次合作開發的藥物為一種利用抑制細胞生長所需 DNA 酶之抗腫瘤藥物，目前為注射劑型，用做大腸直腸癌治療。利用 Stackdose 平台進行特定粉末堆疊包覆製程開發成口服藥錠，嘗試減少胃酸破壞，並控制藥物在十二指腸特定位置吸收率的增加，來增加此藥物之口服生物利用率，也嘗試以口服特殊包覆來減少目前針劑用藥的副作用。未來除了治療大腸直腸癌之外，將應用於小細胞肺癌與胰臟癌之治療。

根據世界衛組織（WHO）的統計報導，大腸直腸癌為全世界第三常見的癌症，約占所有癌症病例的 10％，也是全球癌症第二大死因。在 The Business research company 發佈的全球大腸直腸癌治療藥物市場評估報告（Colorectal Cancer Drugs Global Market Report 2023），估計 2023 年治療大腸直腸癌藥物全球巿場規模達約 142.1 億美元，預計到 2027 年將成長至 162.2 億美元，年複合增長率為 3.3％。水星生醫 * 與台灣神隆本次合作開發的原料藥（API），將劑型改良、控制藥物於精準部位吸收，並嘗試減輕副作用，期望提供患者更好的用藥選擇。未來此藥物也將開發應用於小細胞肺癌與胰臟癌等未被滿足的醫療需求。

台灣神隆主要供應國際原料藥市場，並以抗癌藥物為大宗，其全球客戶含括了國際頂尖專利製藥公司以及全球十大學名藥廠。水星生醫 * 與台灣神隆簽訂 MTA，不僅是跨入癌症藥物開發，更能精準與國際藥廠對接，預期未來還將運用雙方優勢，合作開發更多原料藥（API）。

水星生醫 * 的 Stackdose 技術平台基於 3D 粉末列印的製藥製程並結合獨家藥物黏合配方，開發出可控時溶解、精準部位吸收的新劑型藥錠，並提高活性藥物成分（API）的生物可利用率以發揮最佳效果，藉此降低藥物使用劑量，進而減少副作用。Stackdose 技術平台的 3D 粉末堆疊為封閉式機台，將供粉、集塵、清潔及篩粉合於一機，避免粉塵產生而污染生產環境，可讓毒化物類藥品在製造上更為簡便，將有助於癌症原料藥的開發與製造。