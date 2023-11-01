〈以巴衝突〉美國透過卡達與哈瑪斯接觸 葉門胡塞證實襲擊以色列

外交人士透露，美國透過卡達與巴勒斯坦極端組織哈瑪斯接觸，葉門胡塞組織軍事發言人 Yahya Saree 則證實，以彈道導彈和無人機大規模襲擊以色列多個目標，且未來會有更多打擊行動。

據《俄羅斯衛星通訊社》周二（31 日）報導，消息人士說：「美國正在與哈瑪斯接觸，透過卡達接觸。」該人士未透露任何具體細節。

美國國務院發言人 Matthew Miller 則表示，國務卿布林肯將在周五再度訪問以色列。哈瑪斯在 10 月 7 日攻擊以國後，布林肯曾兩度造訪以國。

另據《華爾街日報》報導，以軍周二在紅海海濱城市埃拉特鎮附近擊落一枚地對地飛彈和無人機。胡塞組織聲稱發動襲擊。Saree 說：「我們將繼續發動更精確的飛彈和無人機襲擊，直到以色列停止侵略。」

以色列國家安全顧問 Tzachi Hanegbi 則說，不能容忍葉門的襲擊，但 Hanegbi 沒詳敘如果葉門繼續襲擊，以軍打算如何因應。

上述行動代表胡塞組織的支持者伊朗進一步捲入以巴戰爭，提高地區衝突爆發的風險。

此外，玻利維亞政府在周二宣布，考慮到以色列「在加薩地帶對巴勒斯坦人民犯下的罪行」，決定與以色列斷絕外交關係。

玻利維亞政府並要求以軍停止對加薩地帶的襲擊，要求以國停止阻止食品、水等物資進入封鎖區。