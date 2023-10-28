〈以巴衝突〉以軍發動第二波局部襲擊 加薩走廊與外界斷絕通訊

最新數字顯示，以巴戰爭已導致雙方逾 8,830 人死亡，以色列周五（27 日）發動第二波局部襲擊，多輛戰車進入加薩走廊，且加薩已與外界斷絕通訊。

自本月 7 日以巴戰爭爆發以來，雙方死傷數字不斷上升，截至周五，這場戰爭已導致雙方超過 8,830 人死亡。

據《以色列時報》報導，以色列國防軍周五表示，出動戰車、步兵及海軍突擊隊夜襲加薩，展開第二波局部攻擊。哈瑪斯武裝側翼卡薩姆旅也在周五晚間證實，正與以軍在加薩東北部城鎮和中部地區兩地激烈交戰。

不過，以軍陸軍發言人當天晚間說，在加薩擴大軍事行動，並不是正式地面進攻。

巴勒斯坦通訊和資訊息技術部周五說，由於以軍轟炸加薩最後兩個國際連接點，加薩已經與外界斷絕通訊。這將影響許多服務，特別是衛生服務，比如發出求救訊息或救護車調度。

巴勒斯坦電信公司 Paltel 也表示，以軍轟炸導致網路、手機及市話服務徹底中斷，這代表外界無法立即得知空襲造成的傷亡和地面侵略的細節。

此外，聯合國大會周五以壓倒性票數通過決議，要求以色列與哈瑪斯立即實現「人道主義休戰」，讓援助物資進入加薩走廊和保護平民。

中國常駐聯合國代表張軍在聯合國大會通過上述決議後表示，中方對此表示歡迎，這反映了絕大多數會員國要求停火止戰的強烈呼聲。中方希望這項決議得到全面落實。