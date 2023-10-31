〈以巴衝突〉以國總理排除停火可能性 伊朗總統警告：以軍已越過紅線

以色列總理尼坦雅胡周一（30 日）表示，以軍不會停火，停火等於以色列向巴勒斯坦激進組織哈瑪斯投降。伊朗總統 Ebrahim Raisi 周日則說，以軍對加薩地帶的持續轟炸，「可能會迫使所有人」都採取行動。

據《彭博》報導，尼坦雅胡周一指出：「呼籲停火就是呼籲以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向暴虐行徑投降。這不會發生的。」



尼坦雅胡矢言會持續戰鬥，直到打贏這場戰爭，而以軍正竭盡全力，「避免加薩走廊平民出現傷亡」。

另據《耶路撒冷郵報》報導，Raisi 周日在社交平台 X 上寫道：「猶太復國主義政權（指以色列）的罪行，已經越過了紅線，這可能會迫使所有人採取行動。華府要求我們什麼都不要做，但他們卻持續支持以色列。

Raisi 進一步指出，以色列在空襲醫院、教堂、清真寺及住宅時，殺害婦女和兒童，甚至殺害記者以及他們的家人，這些都是最近幾周以軍越過的紅線。

Raisi 說，美國已經向「抵抗軸心」（Axis of Resistance）發出信號，而美方已經在戰場上收到明確回應。

雖然目前尚不清楚 Raisi 所指的行動是什麼，但自以巴戰爭爆發以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍遭到一系列襲擊，黎巴嫩真主黨和以軍在黎以邊界交火也越來越頻繁。

尼坦雅胡和美國總統拜登都警告伊朗不要參戰，包括透過代理人參戰。伊朗則警告以色列與哈瑪斯的武裝衝突，可能會擴大。