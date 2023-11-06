〈台股盤前要聞〉鴻海10月營收攀今年高、大立光登47個月新高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海公告 10 月營收 7412 億元，月增 12.2%、年減 4.6%，為今年以來最高、並創歷年同期次高；大立光 10 月營收 63.26 億元，創 47 個月來新高，隨著 11 月拉貨動能將高於 10 月，前 11 月累計營收可望轉正。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

鴻海 10 月營收 7412 億元月增 12% Q4 估顯著季增

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 10 月營收 7412 億元，月增 12.2%、年減 4.6%，為今年以來最高、並創歷年同期次高；累計前 10 月營收 5.05 兆元，年減 7.2%。閱讀全文...

大立光 10 月營收 63.26 億元 月增 13% 創 47 個月新高

光學元件股王大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 10 月營收 63.26 億元，創 47 個月來新高，隨著 11 月拉貨動能將高於 10 月，大立光前 11 月累計營收可望轉爲正成長。閱讀全文...

迅杰推類 Chromebook IC 搶未來 AI 裝置

AI 時代來臨，越來越多衍生新裝置即將問世，迅杰 (6243-TW) 近期規畫推出「Chromebook like」嵌入式控制器 (EC) 產品，搶進 Arm 架構處理器為核心的 AI 裝置，滿足未來 AI PC 與各裝置所需。閱讀全文...

建準液冷布局有斬獲 AI 伺服器液冷散熱業績有望翻倍增

散熱風扇廠建準 (2421-TW) 布局液冷散熱有斬獲，目前已有專案將進入量產，預計第四季開始業績會明顯跳升，其中，應用在 AI 伺服器液冷散熱業績將翻倍跳增。閱讀全文...

台灣 10 月出口恐翻黑 財部估緩升格局不變

台灣 10 月出口可能再度翻黑，根據財政部預估，10 月出口值估約落在 387 億美元到 399 億美元，年減幅則在持平到衰退 3% 之間，但預期出口緩步回升格局態勢不變。閱讀全文...