CCL廠Q1獲利 台光電EPS 1.44元居冠 聯茂每股賺0.2元

專業 CCL(銅箔基板) 廠陸續公布 2023 年首季獲利，其中台光電 (2383-TW) 今 (2023) 年第一季稅後純益 4.79 億元，每股純益 1.44 元居冠，而今 (9) 日公布財報的聯茂 (6213-TW)，首季稅後純益 7398 萬元，每股純益爲 0.2 元。

聯茂今日公告 2023 年第一季營運成果，第一季營收 62.6 億元，毛利率 10.7%，季減 4.22 個百分點，年減 4.4 個百分點，首季稅後純益 7398 萬元，季減 77.8%，年減 90.9%，每股純益爲 0.2 元。

聯茂表示，受到 2023 上半年電子業淡季效應，消費性電子持續去庫存且需求尚未復甦、伺服器新舊平台轉換過渡期，以及在全球通膨影響下，北美資料中心業者伺服器相關支出較預期更為保守，上半年營運承壓。然而，公司預期今年上半年將見營運谷底，下半年可望逐漸反轉。

聯茂指出，下半年隨著 AI 伺服器加速布建、Intel 與 AMD 伺服器新平台滲透率逐步拉升，帶動高階高速運算材料升級和板層數增加，聯茂憑藉在雙平台領先的市占率得以受惠。

聯茂董事長陳進財指出，聯茂泰國設廠案已在設計，預訂今年下半年動工，同時，聯茂對新伺服器板的大量出貨，要等今年第四季才見得到。

就各 CCL 廠首季財報來看，台燿 (6274-TW) 2023 年第一季營收 36.53 億元，毛利率 18.48%，季減 1.89 個百分點，年減 2.12 個百分點，稅後虧損 2.06 億元，爲 13 年以來首見的單季虧損，每股虧損 0.77 元。主要因海外盈餘 21 億元匯回的一次性單季所得稅 4.96 億元負擔所致。

而台光電 2023 年第一季營收 73.59 億元，毛利率 21.36%，季減 5.49 個百分點，年減 3.62 個百分點，單季稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元。

騰輝 - KY(6672-TW)2023 年第一季財報營收 11.71 億元，毛利率 30.54%，季減 0.91 個百分點，年增 4.6 個百分點，稅後純益 7610 萬元，季減 19.39%，年減 36.51%，每股純益爲 1.07 元。