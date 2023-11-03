〈財報〉Block Q3業績超越預期 上調今明兩年財測 激勵盤後漲逾16%

金融科技公司 Block(原名 Square) 公布第三季業績超越華爾街預期，Cash App 和 Square 營收成長強勁，同時上調財測，激勵該公司周四（2 日）盤後股價飆漲 16% 以上。

Block 先前預期 2023 全年調整後 EBITDA 為 15 億美元，但現已上調至介於 16.6 億美元至 16.8 億美元之間。

2023 全年營業利益介於 2.05 億美元至 2.25 億美元，遠高於先前預期的 2500 萬美元。

此外，Block 目前預估 2023 年毛利將在 74.4 億美元至 74.6 億美元之間。

根據 LSEG 查訪共識，分析師預期該公司 2024 全年營收 215.4 億美元，但該公司並未提供 2024 年營收預期，僅估計 2024 年調整後營業利益 8.75 億美元、調整後 EBITDA 為 24 億美元。

根據致股東信函，「與 2023 年相比，我們預計 2024 年調整後營業利潤率將顯著改善。」但該公司前景建立在宏觀經濟沒有更加惡化的假設上，若然則可能影響其業績。

近時確認，Block (SQ-US) 周四收高 7.37%，盤後大漲 16.33%，報每股 51.16 美元。

第三季財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

調整後 EPS：55 美分 vs. 47 美分

營收：年增 24% 至 56.2 億美元 (去年同期為 45.2 億美元) vs. 54.4 億美元

比特幣營收：24.2 億美元 (去年同期為 17.6 億美元)

毛利潤：年增 21% 至 19 億美元 (去年同期為 15.7 億美元)

調整後 EBITDA：4.77 億美元 (去年同期為 3.27 億美元)

Block 的支付平台 「Cash App 」及其 POS 套裝組「Square」，前者營收年增 34% 至 35.8 億美元，後者營收年增 12% 至 19.8 億美元。

Block 今年年初遭空頭攻擊，稱其 Cash App 產品助長詐欺，重挫該公司股價。

Cash App 為一款行動支付 App，讓用戶以手機進行轉帳、消費、儲蓄和投資，還支援以閃電網路收發比特幣。

當時知名做空機構興登堡 (Hindenburg) 指控 Block 管理鬆散、縱容犯罪活動、高度浮報用戶數，讓被拒於銀行門外的罪犯找到可乘之機，大量開設 Cash App 假帳戶用於詐欺。

Block 聯合創始人 Jack Dorsey 在致股東的信中稱公司保持沉默，專注改善產品體驗，並感謝大眾對其工作的信任與持續的信念。公司將專注於其進入市場 (GTM) 策略，瞄準當地餐廳和服務企業的成長，並將利用人工智慧 (AI) 技術重新聚焦工程人才。