吳田玉：全球矽光子最大研發基地在台灣

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉今 (3) 日表示，矽光子是下世代產業的突破點，除了美國客戶持續推動外，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 及日月光也都已投入研發，雙方分別是全球最大晶圓廠與封測廠，將與國外業者共同開創新世代，看好全球矽光子最大研發基地就在台灣。

吳田玉指出，日月光與台積電是密切合作夥伴，從以前、現在到未來都是，強調雙方是合作關係、沒有競爭；針對市場關注的矽光子，則認為矽光子五年、十年後將成為下個時代的突破點，就如同過往的 CoWoS。

吳田玉認為，矽光子通訊不僅對未來非常重要，要進一步思考台灣是現階段半導體的最大贏家，若矽光子通訊在台灣著床，將加速鞏固台灣在製造生產鏈的領先地位，而日月光早已投入 13 年，台積電也都投入研發。

此外，隨著矽光子技術問世，封測廠 (OSAT) 與 EMS 業者的界限越趨模糊，也帶來產業結構的變化，而日月光具備兩邊的商業模式，將持續在矽光子領域持續努力，與夥伴共同定義商業模式。

針對地緣政治帶來的影響，吳田玉坦言，成本增高的確會對經濟規模產生負面影響，但產業鏈會透過技術創新，並用技術價值去做相對應的支撐，最好的例子就是過去一年 AI 被大幅採用。