〈尖點法說〉因應短鏈供應需求 將投資泰國設廠

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (3) 日召開線上法人說明會，尖點指出，鑽針及代鑽孔產能都已提升，其中鑽針月產能已增至每月 3000 萬支，而鑽孔機台數也增加 5-10%，第三季稼動率回升情況及營運結果也優於原預期。

尖點董事會今天並通過對泰國子公司增資 4 億泰銖，爲因應台系 PCB 廠在泰國設廠的短鏈供應需求，將在泰國巴真府設廠，目前土地正待簽約，預計產能規模也將依台 PCB 廠需求進一步規劃，也與 PCB 廠商討入廠設置代鑽孔服務設施的可行性。依尖點規劃，泰國鑽針廠預計 2025 年中投產。

尖點科技第三季營收 7.37 億元，毛利率 24.89%，季增 6.51 個百分點，年減 6.14 個百分點，較第二季轉虧爲盈，單季稅後純益 3459 萬元，年減 20.11%，每股純益 0.24 元。

尖點第三季 PCB 鑽針產能利用率 67%、鑽孔服務 45%，都較第二季回升，主要因第三季庫存去化告段落，營運結果略優於公司預期，公司看第四季營運約與第三季相當，實際仍視客戶拉貨而定。

尖點第三季依產品應用別估算，應用於傳統 PCB 占 20%，高層數板 27%，FDI 板 20%，IC 載板 20%，其他爲 3%。尖點也指出，目前尖點的鑽針應用於 AI 板以在 AI 伺服器用板爲主，2024 年也應以 AI 伺服器板爲重。

尖點科技前三季營收 19.66 億元，毛利率 21.72%，年減 9.63 個百分點，前三季稅後虧損 7556 萬元，較去年由盈轉虧，每股虧損 0.51 元。截至第三季底的每股淨值爲 31.02 元。

尖點指出，前三季資本支出 2.9 億元，預計全年將達 3.6 億元，至於 2024 年資本支出預算仍在編製中。