小摩執行長：聯準會升息可能還沒完 有機會再加0.75個百分點

儘管美國聯準會本周暫停升息，連續第二次維持利率不變，但摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 認為，美國貨幣緊縮可能尚未完成。

戴蒙在接受 Yahoo 財經直播訪問時表示，「我認為，他們在這裡停下來看看會發生什麼是正確的。」但他補充說，他懷疑升息的步伐尚未完成。

自 2022 年初以來，聯準會已經升息 11 次，將利率提高至 5.25% 至 5.5% 的區間，以遏制飆升的通膨，這使得從抵押貸款到信用卡的借貸成本更加昂貴。

但戴蒙認為，當局仍有機會將基準利率上調 0.25 個百分點至 0.75 個百分點，他指出，這一機率可能比其他人所想的要高。

戴蒙對聯準會下一步行動的評估似乎是基於通膨率，9 月份的 CPI 年率爲 3.7%，儘管高於聯準會 2% 的通膨目標，但與 8 月份持平，遠低於 2022 年年中觸及的 9.1% 的 40 年峰值。與此同時，美國經濟表現強勁，第三季 GDP 增長達到 4.9% 的兩年高點。

戴蒙表示，通膨可能比人們想像的要高一點，而過去幾年的財政和貨幣刺激措施比人們想像的要多。失業率非常低。

幾個月來，戴蒙一直在警告，利率仍可能飆升，企業並未對此做好準備。在此前 10 月 13 日的財報中，戴蒙就警告，「這可能是幾十年來世界最危險的時刻」。

戴蒙承認，摩根大通對高利率感到擔憂，但已做好長期利率維持高位的準備。