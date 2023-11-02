【量大強漲股整理】台股止穩準備向上反彈?關鍵訊號就看這個?Q4選股方向呼之欲出?

美國聯準會 (FED) 不升息，激勵美股四大指數收紅，帶動台股開高走高，終場大漲 358.39 點，收在今日最高點 16396.95 點，成交量 2623.36 億元。

看一下三大法人: 外資終結連 14 賣轉買超 162.65 億元；自營商也止步連 5 賣，回頭加碼 24.49 億元；投信買超 27.15 億元，為連 11 買；三大法人合計買超 214.29 億元。

今日台股開高走高，價量齊揚，站回五日、十日、月線，收量增實體紅 K 棒，重回 16300 點之上；台股上週呈現價跌量縮的走勢，而今天帶量拉出長紅，有望明天周線收紅且拉出一波短多走勢；今天大漲 358 點，權值股中兩大功臣就是 (2330-TW) 台積電大漲逾 3% 及 (2454-TW) 聯發科，再創新高；中小型電子股則是做輪動；籌碼面，8 大官股 + 投信，合計連日來買超逾六百億元，持續積極護盤，外資跟自營商同步終結賣超，轉為買超；時序進入第 4 季有兩大重點，(一)聯準會 11 月 01 日宣布暫停升息，利率維持 5.25-5.5％區間，資金流回成長性高的科技股上；(二)台灣將在明年舉行總統大選，因此，第 4 季台股行情可樂觀看待，近 10 年台股季度統計，第 4 季上漲機率高達 9 成，為上漲行情最佳的一季；台股有機會延續反彈格局。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電開高走高，終場收最高點 547 元，上漲 19 元、 (2454-TW) 聯發科，終場勁揚逾 2%，穩坐市值台股二哥，股價再度刷新紀錄；佳螢更是早在經濟日報領先預告! VIP 會員領先進場! 通通獲利大賺 ING!

AI 股一吐悶氣， (2382-TW) 廣達強漲逾半根停板、(3231-TW)緯創，也有 3.69% ；(2308-TW)台達電大漲 4%；記憶體族群漲勢整齊，(4967-TW)十銓亮燈漲停，(8271-TW)宇瞻大漲逾半根停板；散熱族群同樣活蹦亂跳，(3483-TW)力致、上漲 7.35%、(3338-TW)泰碩，上漲 5.13%；10/30~11/03 展開台灣太空國際年會，主要供應鏈 (3491-TW) 昇達科，投信連買 14 天，今天大漲 4.5%，我們也在經濟日報領先預告；個股持續呈現輪動。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

台股止穩準備向上反彈?

關鍵訊號就看這個?

Q4 選股方向呼之欲出?

影片中分享給你知道

今日影音

https://youtu.be/uDpCFd-Osw0

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

11/2 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(4967-TW) 十銓

(2388-TW) 威盛

(6531-TW) 愛普

(6285-TW) 啟碁

(2363-TW) 矽統

(6139-TW) 亞翔

(2465-TW) 麗臺

(2492-TW) 華新科

(3653-TW) 健策

(6243-TW) 迅杰

(2367-TW) 燿華

(3661-TW) 世芯 - KY

10/5 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6732-TW) 昇佳電子

(1815-TW) 富喬

(8227-TW) 巨有科技

(4188-TW) 安克

(6292-TW) 迅德

(8054-TW) 安國

(8936-TW) 國統

(3548-TW) 兆利

(6284-TW) 佳邦

(5439-TW) 高技

(3491-TW) 昇達科

(8088-TW) 品安

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險