〈台股盤前〉Fed利率不變美股勁揚 指數醞釀反彈

台股昨 (1) 日震盪，盤中雖然一度失守萬六，但尾盤上漲 37.29 點，收 16038.56 點，量縮守住萬六大關。法人指出，美國聯準會維持利率不變，美股周三強漲，可望帶動台股今 (2) 日漲勢。

美國聯準會周三維持利率不變，美股三大指數集體收高，道瓊漲逾 221 點，科技股漲勢凌厲。半導體股表現強勢，費半漲逾 2%，其中超微 (AMD-US) 勁揚 9.7%，美光 (MU-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別漲 3.8% 和 3%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹昨日證實，勞動基金已在 10 月 5 日撥款 175 億給得標投信業者，進場布局台股，後續還有 645 億元銀彈可供護持。法人分析，近期台股動盪，勞動基金此刻進場，選前護盤的意味濃厚，預期千億規模基金護盤，至少會持續到明年初總統大選後。

全球記憶體晶片龍頭南韓三星電子加大儲存型快閃記憶體漲價力道，預計逐季調漲 20%，直到 2024 年第 2 季，漲價幅度遠超乎業界預期，法人看好，將有助群聯、威剛、十銓、宇瞻等台灣 NAND 概念股營運。

法人指出，大盤連三個月修正，再跌幅度有限，醞釀築底跌深反彈，年底作帳題材可望提前發酵，扮演多方攻擊指標。