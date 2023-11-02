〈台股盤中〉權值股給力+AI股反彈 助中小型股輪動

台北股市今 (2) 日早盤台積電 (2330-TW) 及 AI、網通族群展現強勢下，大盤呈現大漲格局，早盤集中加權股價指數最高達 16327.86 點，較昨日大漲逾 250 點預估全場成交值放大到 2600 億元水準，但市場專家指出，台股大盤呈現跌深反彈格局下，應留意最新財報的陸續公布。

今天早盤亮麗股價表現並攻上漲停的啟碁 (6285-TW) 及台燿 (6274-TW)，都屬於最新公布財報且前三季獲利亮麗的個股。而華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 股價上揚，則因市場著眼於旅展開展的受惠題材。

台股集中市場加權股價指數 2 日早盤開在 16094.26 點，最高 16320.6 點，最低 19064.26 點，預估全場成交值爲 2681 億元。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤今天的走勢來看，雖然 AI 伺服器族群個股反彈加上權值的助攻，造成指數大漲近 300 點，但由大盤角度來看，指數的空間已經不大，最主要今天的走勢在扭轉大盤的氣氛，未來可能在格局上引導出中小型個股輪動的走勢出現。

同時，台股大盤在呈現跌深反彈格局下，應留意最新財報的陸續公布。

今天盤中台股 AI 概念股如廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、光寶科 (2301-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 全數走高，汽車板相關的定穎 (3715-TW) 股價表現強勢、健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW)、高技 (5439-TW) 走強，也展現強勢。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價走強。

ABF 族群南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 股價走高，欣興已經公布最新財報，第三季稅後純益 25.89 億元，季增 8.39%，年減 69.76%，每股賺 1.7 元，前三季稅後純益 90.73 億元，年減 59.24%，每股純益 5.97 元。由於市場消費、企業資本支出意願仍待提振，欣興目前對景氣看法仍保守。