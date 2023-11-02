Fed有望結束升息+ETF過審樂觀情緒加持 比特幣重返17個月高點

對美國聯準會 (Fed) 結束升息的期望，加上投資人預期比特幣 ETF 將為比特幣帶來新的需求來源，周四 (2 日) 帶動比特幣回升至逾 17 個月高點，加密貨幣普遍走強。

周四截稿前，比特幣上漲 3.13%，至 35,539.7 美元，以太幣也漲逾 2%，至 1,854.5 美元。規模較小的加密貨幣一併走高，包含 Solana 的 SOL 幣，該幣自 9 月以來已上漲 142%，目前達 42.47 美元。

比特幣今年漲幅同樣翻倍，部分原因是美國證券交易委員會 (SEC) 有望批准貝萊德 (BlackRock) 等公司提出的申請案，推出美國第一檔現貨比特幣 ETF。

Dexterity Capital LLC 合夥人 Michael Safai 認為，ETF 利多可提供足夠動能，幫助比特幣朝向 37,000 美元價位衝刺。

另一方面，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三的發言，暗示著央行有可能結束 40 年來最激進的升息循環，令全球股債市、大宗商品市場大幅走高。

加密基金管理公司 Grayscale Investments 研究團隊認為，比特幣也從中獲得提振，因為有些人將它視為「數位黃金」。

CoinGecko 數據顯示，加密貨幣的整體市場目前已來到 1.36 兆美元，但仍低於 2021 年觸及的 3 兆美元高點，與當時相比，投資人的需求和流動性也有所下滑，當時的經濟刺激措施和超低借貸成本，助長了數位資產價格泡沫。

《Crypto is Macro Now》作者 Noelle Acheson 表示，流動性相對短缺，是目前干擾資金湧入比特幣的主要阻力，因為這增加了進入和必要時退出市場的風險。但她也說，機構投資人的興趣已慢慢增加，應該有助於應對流動性挑戰。