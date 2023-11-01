比特幣已由FTX破產低點翻倍 部分投資人重新考慮布局

比特幣 10 月份攀升至 35000 美元附近，讓一些投資人又重燃了對比特幣的興趣。

與去年的史詩般崩潰相比，全球最大的加密貨幣已經上漲了一倍多，這與股市下跌和債券殖利率飆升，形成了明顯對比。由於聯準會計畫維持高利率，而地緣政治緊張局勢威脅到金融穩定，一些顧問表示，將比特幣添加到投資組合中，可能是多元化的好方法。

回顧去年 11 月，由於當時 FTX 破產，Sam Bankman-Fried 因欺詐指控而受審，比特幣陷入重創，交易價格低於 16000 美元。在過去 1 年，比特幣的聲譽似有回復跡象。

儘管許多財富顧問仍然警告不要參與這種容易波動的資產，但其他人認為，少量分配可以幫助分散投資風險。

辛辛那提 HCM Wealth Advisors 財富顧問 Vaughn Kellerman 表示：「比特幣應該在任何平衡的投資組合中佔有一席之地，無論是退休的人還是剛剛起步的年輕人。」

他通常建議配置在 1% 到 3% 之間，但逐漸上升到 5% 左右，這取決於投資者的風險承受能力和投資組合的規模。他指出，比特幣作為最大的數位貨幣，使其比一些更新、波動性更大的貨幣更加安全。

Mercer Street 財務規劃師 Ryan Firth 認為，比特幣很有吸引力，因為它似乎與股票和債券沒有相關性，至少在最近幾個月是如此。 自 9 月初以來，加密貨幣已上漲 34%，而標普 500 指數和那斯達克 100 指數均下跌約 8%。

Firth 表示，由於其固定供應和去中心化，比特幣作為潛在通膨避險工具的重新出現也值得注意。 儘管聯準會大幅升息，但平均消費者價格仍在上漲。

追蹤比特幣的潛在 ETF，可能讓普通人比以往更容易地將加密貨幣添加到他們的投資組合中。而近期以來，市場普遍預計，貝萊德公司 (BlackRock Inc.) 的現貨 ETF 有望獲得批准，這也幫助比特幣近期走強。

辛辛那提 Kelly Financial Planning 的創始人 Mike Kelly 表示，ETF 將是普通人投資比特幣的最佳方式。他還建議將分配比例保持在 5% 以下。他說：「對於個股來說，這也是同樣的建議。」