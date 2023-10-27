兩周不到漲了30% 比特幣自證「數位黃金」稱號

在美國證券交易委員會（SEC）有望很快批准首批比特幣 ETF 之際，比特幣在不到兩周時間裡上漲了 30% 左右。

據微信公眾號《巴倫周刊》周四（26 日）報導，SEC 批准推出比特幣 ETF，可能會激發新一輪投資人對比特幣的興趣，這是比特幣的表現比道瓊斯工業平均指數和標普 500 指數更好的關鍵因素，但這並非唯一因素。

數位資產投資管理公司 CoinShares 研究主管 James Butterfill 說：「比特幣走高得益於美股市場最近陷入困境。」

美股標普 500 指數周四收盤跌逾 1%，收於 5 月以來最低水準，那斯達克指數大跌逾 1.7%，陷入修正區間。

除了比特幣 ETF 帶來的樂觀氛圍，Butterfill 並指出，比特幣與標普 500、那斯達克等指數的相關性已經減弱，與黃金價格的相關性正在增強，這可能是交易員將比特幣視為避險資產的跡象。

以巴戰爭帶來的地緣政治風險，促使交易員紛紛湧入黃金市場。長期以來，黃金一直被視為股市震盪時期的安全投資。Butterfill 認為，比特幣的避險資產角色可能會越來越吃重。

比特幣在突破了持續近兩個月 26,000 美元左右的交易區間後，周二飆破 35,000 美元，周五盤中報 34,124 美元。

交易平台 FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 說：「31,000 至 46,000 美元區間沒太多障礙，值得投資人做好準備。」

技術研究公司 Fairlead Strategies 執行合夥人 Katie Stockton 則說：「我們仍持短期看漲的立場，如果第 4 季突破略低於 36,000 美元的阻力價位，將形成『決定性』上漲趨勢。」