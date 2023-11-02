AI峰會召開 美中英等28國同意聯合防範AI風險

英國 11 月 1 至 2 日舉行全球首屆人工智慧 (AI) 安全峰會，美國、中國和其他 26 個國家同意共同努力，防止人工智慧造成「災難性傷害」。

自去年發布美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」推出一款聊天機器人 ChatGPT 以來，各國政府一直在努力應對快速發展的技術帶來的影響。未來人工智慧系統可以加速疾病診斷、幫助應對氣候變遷和簡化製造流程，但也可能帶來勞工失業、假訊息遍布和國家安全方面等重大危險。

英國自週三 (1 日) 起連日舉行 AI 安全峰會，首相蘇納克 (Rishi Sunak) 期望此次峰會將使該國成為全球利用和監管人工智慧競賽的領導者。

英國公布「布萊切利園宣言」(Bletchley Declaration) ，包括中國和美國在內的 28 個國家代表簽署此文件，同意合作評估人工智慧的風險。

28 國宣布將以包容的方式共同努力，確保以人為本、值得信賴和負責任的人工智慧是安全的，並支持所有人類利益。

該宣言內容警告：「這些人工智慧模型最重要的功能可能會造成嚴重的、甚至是災難性的傷害，無論是有意還是無意。」

內容還提到：「人工智慧帶來的許多風險本質上是國際性的，因此最好透過國際合作來解決。我們決心以包容的方式共同努力，確保人工智慧以人為本、值得信賴和負責任。」

同時，美國與英國宣布各自成立人工智慧安全研究所，兩國將攜手共同合作。

美國商務部長雷蒙多表示，儘管各國將在人工智慧領域展開激烈競爭，但必須找到全球問題的全球解決方案。

英國科學、創新暨科技大臣唐萃蘭 (Michelle Donelan) 透露：「現在不是抱著鴕鳥心態的時候，相信我們不僅有責任，還有義務立即採取行動。」

唐萃蘭提到，此次峰會後半年，將由韓國主辦下一屆人工智慧安全峰會，接著再半年後由法國主辦。