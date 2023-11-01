〈財報〉累計消費客戶逾2億 瑞幸咖啡上季營收成長逾8成

瑞幸咖啡 (LKNCY-US) 周三 (1 日) 公布 2023 年第 3 季財報。財報顯示，瑞幸咖啡第 3 季總淨收入為 72 億元人民幣，同比成長 84.9%。依據美國會計準則 (GAAP)，營業獲利為 9.617 億元人民幣，營業獲利率為 13.4%。

瑞幸咖啡門市擴張速度進一步加快。第 3 季淨新開門市 2437 家。截至第 3 季末，門市總數達 13273 家，其中自營店 8807 家，聯營店 4466 家，持續維持產業龍頭地位，預計年底門市規模將達到 15000 家。

在營收方面，瑞幸咖啡第 3 季自營店收入為 51.410 億元人民幣，較 2022 年同期 28.671 億元成長 79.3%。聯營店收入為 18.408 億元人民幣，較 2022 年同期 8.991 億元成長 104.7%。

本季財報數據中最亮眼的是月均交易客戶數。第 3 季瑞幸咖啡新客戶數超過 3000 萬，月均交易客戶數達到 5848 萬，再創歷史新高。截至第 3 季，瑞幸咖啡累計消費客戶已超過 2 億。

財報期間內，瑞幸咖啡依然保持著產品高頻推新的能力。第 3 季共推出 12 款現製飲品；其中與貴州茅台聯名的「醬香拿鐵」火爆登上熱搜，刷新瑞幸咖啡單品記錄，首日銷量 542 萬杯，單品銷售額突破 1 億元。絲絨拿鐵系列在 9 月也達成上市以來銷售超 2 億杯的里程碑。

在門市擴張方面瑞幸咖啡繼續通過「自營 + 聯營」的模式擴張市場，進一步向低線城市持續滲透。瑞幸在 6 月率先突破萬店規模，打開中國咖啡業「萬店俱樂部」的大門，至今仍一路領先。