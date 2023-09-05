「醬香拿鐵」首日銷售額人民幣破億 瑞幸釋原料生產紀錄影片

瑞幸咖啡周二（5 日）宣布，「醬香拿鐵」單品首日銷量突破 542 萬杯，單品首日銷售額突破人民幣 1 億元，且瑞幸在周一晚間釋出原料生產紀錄影片。

據《中國基金報》報導，抖音生活服務的官方微信公眾號周一晚間也發布「醬香拿鐵」在抖音平台的銷售業績：首發專場直播銷售額四小時內破人民幣（下同）1,000 萬元，新品售賣訂單在前 15 小時累計銷售破 100 萬杯。

在「醬香拿鐵」銷量火爆之際，質疑聲也漸起。有消費者排斥口味，也有消費者質疑配方中是否真有飛天茅台酒。於是瑞幸咖啡周一公布「醬香拿鐵生產第一線」影片，呈現「醬香拿鐵」原料生產紀錄。

影片全長 1 分鐘，記錄了從貴州茅台酒到倉、開封、專業灌裝生產、抽樣檢測到大貨批量生產的過程。

這款咖啡是往咖啡裡加入了一款白酒風味厚奶，而這款厚奶由寧夏塞尚乳業生產。寧夏塞尚乳業董事長閆建國說，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運來價值 3,000 萬元的茅台，並派人盯著，一瓶瓶加進原料，又將瓶子運走。

按飛天茅台酒市價 3,000 元一瓶計算，瑞幸咖啡聯名約消耗 1 萬瓶飛天茅台酒。

閆建國表示，要把茅台酒加入厚奶並不簡單。厚乳生產是工廠透過膜處理的方式，保留牛奶中的蛋白，且牛奶中的活性物質依然留存。而茅台酒的酒精和牛奶會產生反應，如何解決這個問題是生產的難點之一。此外，酒精對包材也有腐蝕性。

寧夏塞尚乳業承諾函顯示，如果消費者懷疑瑞幸添加的「白酒風味厚奶」原料並非 53 度飛天茅台，並因此出現侵權投訴等情況，將由寧夏塞尚乳業負責處理。

中國酒業獨立評論人肖竹青表示，茅台這一系列舉動是在向年輕人靠攏，推動品牌年輕化，保持茅台品牌熱度，以提升品牌的高度和價值。