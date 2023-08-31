醬香拿鐵 茅台與瑞幸推聯名咖啡

據新浪微博多位用戶爆料，中國貴州茅台 (600519-CN) 將與瑞幸推聯名咖啡，名字叫「醬香拿鐵」，目前杯套、紙袋的劇透圖已流出。

據《藍鯨財經》報導，「醬香拿鐵」杯套和紙袋上都有非常明顯的茅台風格，上面標注著：「中國人的第一杯醬香拿鐵」、「美酒加咖啡，就愛這一杯」。

在北京朝陽區一家瑞幸門市，店員事實上述傳聞，他表示，聯名款將於下周正式上市，目前他們也不太清楚價格等相關飲品細節。

此前茅台冰淇淋（廣州店）已在銷售茅台咖啡，單價人民幣（下同）28 元起，每杯含有 1.8ml 的 53 度飛天茅台酒。而瑞幸財報顯示，平均單杯售價不到 12 元。因此，分析師推測「醬香拿鐵」的售價可能落在 12-30 元的區間。

自從丁雄軍擔任茅台董事長後，茅台在創新層面上玩出了花兒。從 66 元的茅台冰淇淋到近期 29 元 / 支的冰淇淋新品「小巧支」，以及一系列茅台文創產品，茅台貼近年輕消費群體的姿態十分明顯。

中國酒業獨立評論人肖竹青表示，茅台這一系列舉動均是在向年輕人靠近，推動品牌年輕化，保持茅台品牌熱度，以提升品牌的高度和價值。而且茅台透過這一系列動作，可以在社會購買力不足、自身產能不充裕、投入有限的情況下，以小搏大帶動業績提升。