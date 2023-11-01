各雲端大廠AI支出誰能拿下？大摩喊加碼Arista！

在摩根士丹利分析師 Meta Marshall 的樂觀預測推動下，甫發布亮眼業績的 Arista Networks 周二大漲 14%，他認為該公司將因人工智慧 (AI) 驅動的數據中心擴建而獲得巨大提振。

網路基礎設施供應商 Arista Networks (ANET-US) 周一發布高於預期的 9 月季度業績，獲利和營收均高於華爾街預期，且 12 月季度的財測也高於分析師預期。

Marshall 周一研究報告將 Arista 股票評級自「等權重」上調至「加碼」，且目標價自 185 美元上調至 220 美元。

Arista 周二股價上漲 14.03%，收每股 200.37 美元，觸及 198.98 美元的 52 周新高，該股今年迄今已上漲 65%。

Marshall 認為，Arista 是投資人利用「250 億美元人工智慧網路市場」的最佳標的，因為數據中心採用乙太網絡取代 Infiniband，此一趨勢將大大有利 Arista。

她報告寫道，Arista 是投資人利用打造 AI 網絡佈局趨勢的最佳方式，鑑於此，可以忽略 Arista 顧客太集中與估值的問題。

Marshall 提到，乙太網路機會最大的是雲端供應商，而 Arista 已與雲端供應商建立了牢固的關係，例如微軟 (MSFT-US) 和 Meta (META-US) 就是該公司最大的客戶，這兩家合計占其最近一財年營收 40% 以上。

Marshall 預計，AI 網絡硬體的銷售額將以 19% 的年複合成長率成長至 2027 年，而 Arista 應會在此波商機中提高市佔率。

「雖然該股並不便宜，但有鑑於此領域真正受益的資產很稀缺，所以我們認為 Arista 可能會繼續保持溢價。」她說。