中國六大行齊發公告 降低多項收費標準

繼本月上旬集體發聲後，中國工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (00939-HK) 、交通銀行 (601328-CN) 及中國郵政儲蓄銀行周一（30 日）再次集體發布公告，宣布在已有政策基礎上，進一步推出惠企利民措施，增強減費讓利力道。

據《證券時報》報導，從具體減免細項來看，六大行推出的措施大同小異。以最先發布公告的農業銀行為例，優惠措施具體為：

一、周二起取消銀行承兌匯票工本費和商業承兌匯票工本費。

二、周二起銀行承兌匯票承兌手續費按票面金額的 0.05% 收取。

三、周二起，在目前個人免費列印起始日距業務辦理當日 1 年（含）內對賬單基礎上，暫免收取個人列印起始日距業務辦理當日，一年至三年以內（含）及三年以上列印對賬單服務費。

四、周二起，繼續按照不高於成本價的標準，向企業和個人客戶收取安全認證工具工本費。

五、綜合提升信用卡服務質效。

為進一步提升信用卡服務質效，農業銀行周二起，針對信用卡服務繼續實施以下優惠服務：繼續為持卡人提供免費的信用卡交易提醒及餘額變動通知服務，包括農行掌銀應用程式（App）、微信服務號等免費的信用卡交易提醒及餘額變動通知服務。繼續免收持卡人轉出信用卡溢繳款至境內本人本行賬戶手續費。繼續提供信用卡容時、容差服務機制等。

今年以來，銀行業持續減費讓利，多家銀行已經發布相關公告。四大國有大行中，建設銀行於 8 月 22 日發布《關於調整銀行承兌匯票承兌手續費收費標準的公告》，宣布自 9 月 1 日起，銀行承兌匯票承兌手續費不再分期限收取，一律改為按銀行承兌匯票票面金額的 0.05% 收取。