老債王喊逃：地區性銀行股是下墜刀子 還沒觸底！但這3檔還能買

投資人對地區性銀行股避之惟恐不及，老債王葛洛斯 (Bill Gross) 也一直對地區性銀行股發出警告，周一甚至在 X 平台上形容該類股是下降中的刀子，且尚未觸底。儘管看跌地區性銀行股，葛洛斯仍承認該產業具有「非凡的長期價值」，其中這 3 檔仍值得買進。

葛洛斯指出，一些地區性銀行股的交易價已降至 60% 帳面價值，且提供 7% 收益率。

雖然這是葛洛斯隊地區性銀行股的廣泛論點，但高收益率可能比交易價遠低於帳面價更具吸引力。葛洛斯稱今日走勢令人鼓舞，有很多價值，因此他還是買了一些。

SPDR S&P 地區性銀行 ETF (KRE-US) 周一約上漲 1.5%，超越 S&P 500 指數同日 1.2% 漲幅，但葛洛斯並非關注該指數，他一直在「少量」買進 Citizens Financial Group (CFG-US)、Truist Financial (TFC-US)，以及 KeyCorp (KEY-US)。

這 3 檔收益率均在 7% 以上，且全數交易價低於帳面價，但並非全數達到葛洛斯在 X 上發文所指的水準。Citizens 股票符合這兩個標準，截至第三季末的交易價在帳面價值的 50%；Truist 約在 68%、KeyCorp 約 87%。但對這 3 檔投資者來說，高於 7% 的收益率可謂極具吸引力，畢竟公債殖利率「才」5%。

對於更廣泛的地區性銀行產業，葛洛斯上周表示正在等待買進時機，但仍認為該類股是「長期持有的好選擇」。

葛洛斯對該產業的評估與市場多數參與者的擔憂類似，Fed 升息抗通膨之舉對銀行來說是巨大問題，這也在今年春天擊垮 3 家地區銀行，儘管其他銀行可能不會重演矽谷銀行的命運，但根據聯邦存保公司 (FDIC)，截至第二季末，銀行的證券投資組合中的未實現損失高達 5580 億美元。

Ironsides 宏觀經濟學公司管理合夥人 Barry Knapp 表示，銀行通常不會預期這些損失實現，但其資產負債表基本上會留下「凍結資產」，因此殖利率曲線倒掛 (短債利率超過長債利率) 會加劇中小型銀行這種「不可行的情況」。由於資產負債表出現虧損，銀行將無法放款，衝擊依賴利息收入的地區性銀行。

債券是大多數銀行生存之痛，但對葛洛斯債券專家來說，能從中找到投資機會，仍具有一定意義。