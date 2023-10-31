氣候變遷威脅加劇 2050年全球航運業每年損失恐達100億美元

近年來，氣候變遷導致全球災害不斷，運河水位下滑嚴重干擾港口運作，RTI International 研究顯示，到了 2050 年，氣候變遷恐導致全球航運業每年損失高達 100 億美元。

去年夏天，嚴重的乾旱促使巴拿馬運河當局下調每日的船舶通行量，導致供應鏈受阻，且巴拿馬運河管理局今年 9 月再度宣布調降船隻通行量。研調機構 RTI International 一項研究顯示，類似行動在 2019 年導致全球航運業損失高達 3.7 億美元。

密西西比河近年也因為乾旱導致水位低落，使農產品運輸遭受干擾，並造成大規模損失。

馬士基 (Maersk) 北美區總裁 Narin Phol 表示：「我們堅信氣候變遷對航運業與消費者構成巨大威脅。這一定會造成破壞，並持續發生。」

目前全球約 90% 的貿易貨物是經由水路運輸，隨著需求增加，預估全球水路貿易量將在 2050 年增加兩倍。與此同時，航運業正面臨熱帶風暴、水患、海平面上升、乾旱和極端高溫所帶來的風險。

Phol 說：「若港口受到影響，導致我們無法卸貨，供應鏈下游就會受到影響，上游也是，所有的一切都互相關聯。」

RTI 的一項研究顯示，到了 2050 年，光是氣候變遷對港口的影響，包含損害和營運中斷，就可能導致航運業者每年損失高達 100 億美元，且到 2100 年，年損失將進一步擴大至 250 億美元。

在運輸業當中，航運是最容易受到氣候變遷影響的部門之一，也是減碳速度最慢的產業之一。目前航運業的溫室氣體排放量約占全球的 3%，但一直到今年 7 月才就 2050 年實現淨零碳排目標達成共識。