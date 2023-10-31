〈財報〉Pinterest Q3營收獲利均高於預期 盤後漲逾14%

Pinterest (PINS-US) 周一 (30 日) 公布第三季獲利和營收均超越預期，激勵該股盤後漲逾 13%。

近時確認，Pinterest 周一收高 3.04%，盤後大漲 14.30%，報每股 28.69 美元

第四季財測 vs 華爾街預期

營收：年增 11% 至 13%，意味成長率中值 12%，高於分析師預期的 11.3% 成長率。 (LSEG 調查的共識預期)

非 GAAP 營運費用 (不含營收成本)：年減 9% 至 13%。

第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利：28 美分 vs. 20 美分 (LSEG 調查的共識預期)

營收：年增 11%，自去年 6.846 億美元增加至 7.632 億美元 vs. 7.435 億美元 (LSEG 調查的共識預期)

總成本和費用：年增近 2% 至 7.682 億美元 (去年同期為 7.539 億美元)

每月全球活躍用戶：年增 8% 至 4.82 億人 vs. 4.73 億人

每位用戶平均營收 (ARPU)：1.61 美元 vs. 1.59 美元

Pinterest 第三季轉虧為盈，自去年同期虧損 6520 萬美元 (即每股虧損 10 美分) 轉為淨利 673 萬美元 (即每股獲利 1 美分)。

執行長 Bill Ready 聲明，Pinterest 具有視覺搜尋、發現和購物平台的獨特優勢，多年來在尋找最佳產品市場，用戶深度參與，將透過整個通路的衡量和創新，為廣告商提供更好的業績。

同業預警戰爭衝擊

Meta (META-US) 上周公布第三季業績高於預期，但財務總監 Susan Li 指出，由於以哈戰爭的爆發，公司觀察到第四季初廣告疲軟現象，導致 Meta 股價挫逾 3%。由於中東危機波動，Meta 擴大第四季財測範圍。

Snap (SNAP-US) 也在上周發布財報時指出以哈戰爭的負面衝擊，即戰爭爆發後，並以戰爭的不可預測性為由，拒絕提供第四季財測。

Pinterest 執行長 Bill Ready 周一承認中東危機的影響，並證實「廣告商確實會對重大地緣政治事件做出反應」，以哈戰爭已導致一些品牌廣告商暫停支出，但公司已看到大型廣告商回歸。倘若危機擴大，更偏向品牌知名度的平台會比 Pinterest 受創更大，但若廣告商更明顯削減支出，Pinterest 也無法倖免。

他強調 Pinterest 越來越注重購物領域，近期與亞馬遜 (AMZN-US) 的合作就是例證。

亞馬遜上周公布第三季財報，其線上廣告部門營收年增 26%，達到 120.6 億美元。