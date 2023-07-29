Pinterest觸及1年高點後 財報在即 高層趕忙套現撈一筆

Pinterest(PINS-US) 7 月初股價飆升至 1 年高點後，共同創辦人兼董事 Evan Sharp 和其他內部人士一窩蜂套現。

隨著分析師尋找廣告業改善的跡象，華爾街越來越看漲 Pinterest。根據 FactSet 追蹤，給予「買進」或等同買進的分析師比率為 45%，自 5 月底時的 39% 上升。

該股過去 12 個月中上漲 45%，上周創下 30.86 美元的 52 周新高，但隨即在 Sharp 與其他高層紛紛出售持股後回吐漲幅。

根據 Pinterest 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，Sharp 於 7 月 18 日透過家族不可撤銷信託和家族有限責任公司 (LLC) 以 510 萬美元的價格出售 166239 股 Pinterest 股票，每股均價 30.70 美元。

10 月將去職的產品部門高階副總裁 Naveen Gavini 以 159 萬美元的價格出售了 52189 股公司持股，每股均價 30.55 美元。

董事 Jeffrey Jordan 以 76750 美元的價格出售 2500 股持股，每股均價 30.70 美元；董事 Gokul Rajaram 以 58871 美元的價格出售了 1934 股，每股均價 30.44 美元。

Pinterest 沒有回覆讓高層回應售股相關的置評請求。

數據公司 Verity 的高級分析師 Max Magee 在提供給客戶的投資報告中特別點出 Sharp 出售持股的價位和時機。因為 Sharp 過去一年自動啟動的售股行動均在每一季第一個月的 26 日或 27 日，因此最近這回出售交易的時機與慣常模式不符。

Magee 表示，由這些高層的行動傳達了一個訊息，此回出售的最終價格在每股 30 美元，這就是這些高層願意出售的價格。

Pinterest 下周二將公佈第二季財報。Pinterest 周五 (28 日) 上漲 5.92%，收每股 28.45 美元，今年迄今仍有 17% 漲幅。