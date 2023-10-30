研華Q3純益季減14% EPS 3.01元 前三季每股賺9.98元

工業物聯網大廠研華 (2395-TW) 今 (30) 日公告第三季財報，稅後純益 23.85 億元，季減 14%、年減 18.9%，每股純益 3.01 元；累計前三季稅後純益 85.46 億元，年增 4%，每股純益 9.98 元。

研華第三季營收 150.06 億元，季減 11.9%、年減 19.4%；毛利率 40.1%，季減 1.1 個百分點，但年增 3.7 個百分點；營益率 16.7%，季減 3.4 個百分點、年減 1.5 個百分點。

以研華先前法說給的預估來看，營收落在預期的 148.8-155 億元之間、毛利率達 38.5-40.5% 的高標、營益率也落在預估的 16-18% 之內。研華表示，由於三大區接單狀況不佳，衝擊第三季營收獲利表現。

累計研華前三季營收 494.3 億元，年減 4.1%、毛利率 40.3%，年增 2.6 個百分點、營益率 17.2%，年增 1.3 個百分點，主要受惠原料跌價，推升毛利率及獲利仍較去年同期成長。

研華說明，前三季整體營運以區域別而言，北亞市場表現較佳，年增個位數，歐洲則持平；不過，北美個位數衰退；中國、台灣及新興市場則受到中國市場復甦不振及半導體設備需求疲弱等因素，有雙位數衰退。

各事業群前三季表現方面，研華表示，僅嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最為突出，年增 4%，其餘事業群則普遍年減。