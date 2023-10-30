高階AI伺服器今年出貨將高達17.2萬台 台系代工廠受惠

生成式 AI 與大型語言模型 (LLM) 需求爆發，許多大型雲端業者、主要伺服器品牌商都積極搶進。DIGITIMES 研究中心預估，2023 年高階 AI 伺服器出貨量將增加 5 倍，高達 17.2 萬台。台系代工廠英業達 (2356-TW) 與廣達 (2382-TW) 可望受惠。

DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫認為，從高階 AI 代工廠出貨方面來看，英業達與美商 ZT Systems 為最大贏家。英業達掌握多個大型雲端業者及品牌商訂單，2023 年佔 L6 比重近 6 成。ZT Systems 因早期與大型雲端業者及相關技術提供者合作，具備大型 GPU 叢集系統整合技術優勢，預期 L10~L12 佔比將近 5 成。台廠則以廣達在 L10~L12 佈局最為積極。

DIGITIMES 研究中心預期，2023 年全球主要雲端業者與品牌高階 AI 伺服器出貨量，將有 8 成以上集中於前五大業者。出貨量排名第一的微軟 (MSFT-US)，注資 Open AI ChatGPT，並大量投入生成式 AI 雲服務，直接透過代工廠生產高階 AI 伺服器。第二名則是 Google(GOOG-US)，投入自家研發的 TPU 做為主攻的高階 AI 伺服器機種。

積極部署開源 LLM 模型的 Meta(META-US) 出貨將居第三，排名第四的亞馬遜 (AMZN-US) 雖投入較慢，但積極與第三方業者合作。美超微、戴爾 (DELL-US)、輝達 (NVDA-US) 及慧與 (HPE-US) 等品牌業者出貨則緊追在後。

不過由於封裝 HBM 所需 CoWoS 產能短缺，DIGITIMES 研究中心認為，2023 年高階 AI 伺服器需求與供給將有 35% 以上的落差。