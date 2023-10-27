〈聯發科法說〉Q4營收勁揚、AI將縮短手機更換週期 一文看懂十大重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，第四季受惠新一代天璣 9300 系列開始出貨，帶動營收季增 9-15%，為五季來新高，也看好具有 AI 運算功能的手機將縮短手機更換週期，同時宣布董事會通過發放首次半年度股利 24.6 元，以下是《鉅亨網》整理出本場法說十大重點：

Q3 獲利創 1 年來新高 EPS 11.64 元

受惠智慧型手機需求改善及匯率助攻，聯發科第三季毛利率持穩上季達 47%，稅後純益為 185.69 億元，季增 15.9%，年減 40.3%，每股純益 11.64 元，為近三季高點，前三季累計達 32.35 元，賺逾三個股本。

存貨連五季下滑 週轉天數剩 90 日

第三季存貨淨額續降，為 533.91 億元，季減 12.57%，年減 36.02%，存貨週轉天數也進一步降至 90 日，明顯低於前季的 115 日及去年同期的 111 日。

Q4 旗艦晶片出貨旺 營收季增 9-15%

受惠新一代旗艦晶片天璣 9300 開始出貨，帶動手機業務營收強勁成長，抵銷智慧裝置平台季節性下滑，第四季營收將季增 9-15%，達 1200-1266 億元以上，為五季來來新高，單季也轉為年成長。

智慧裝置平台 Q4 業績估季減

由於第四季為傳統季節性及消費電子市場謹慎，聯發科智慧裝置平台營收估較上季減少，Wi-Fi 7 解決方案則已獲高階路由器、高階筆電和寬頻設備採用，預期 2024 年會有更多採用 Wi-Fi 7 產品推出。

PMIC 業績 Q4 持平看

在所有應用中，第三季受惠手機及 PC 的電源管理晶片進行庫存回補，業績表現較好，第四季營收則約略持平上季。

明年全球手機銷量重返成長、年增 1-3%

聯發科預估，手機市場歷經多年修正，明年全球手機市場將重返成長，其中，5G 手機滲透率持續攀升，出貨量估年增雙位數，4G 手機則持平至小減。

AI 手機將縮短手機更換週期

聯發科認為，隨著手機有 AI 等新功能，消費者會願意購買新手機，並進一步縮短手機的更換週期，並認為現在是循環週期的起點，消費者未來也會有更高的要求，公司將持續投入 AI 相關領域，讓產品更具競爭力。

明年將生成式 AI 將擴散至其他機種

聯發科旗艦晶片天璣 9300 配備運行生成式 AI 的 AI 處理單元 (APU) ，首款採用天璣 9300 的智慧型手機將在今年底前上市，計劃明年將生成式 AI 從旗艦晶片導入更多級別的晶片。

下世代旗艦晶片為何採用 3 奈米?

近年新機大多著重在顏色更新、螢幕更大更亮以及相機鏡頭更專業，消費者對處理器更新趨於無感，聯發科則宣布將採用最新一代 3 奈米製程製造手機晶片；公司強調，3 奈米製程除了可滿足重度遊戲玩家，未來 AI 將需要更強大的運算能力、更低的功耗，滿足消費者所需。

首次半年度股利配發 每股擬配 24.6 元現金股利

聯發科今年 5 月底股東會通過將盈餘分配從年度配發改為半年度配發，董事會今日也通過首次的半年度現金股利為每股新台幣 24.6 元，包括常態現金股利 16.6 元及特別現金股利 8 元，股利發放日預計為 2024 年 1 月 31 日。