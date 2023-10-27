〈亞太電股臨會〉照案通過合併案 董座：一年來營運困境雪上加霜

亞太電 (3682-TW) 今 (27) 日召開股臨會，會中以 81.1% 同意通過補正及追認與遠傳 (4904-TW) 的合併案，董事長陳鵬表示，原本今年 8 月要進入相關程序，遺憾有股東提出程序上有瑕疵，也讓公司這一年來合併案過程，營運困境更是雪上加霜。

陳鵬致詞提到，亞太電截至今年 6 月虧損達 215 億元、每股淨值跌至 4.97 元，平均每年虧損金額 50 億元，原因是台灣電信市場飽和，公司用戶數無法達到經濟規模，儘管亞太電利用低價政策爭取用戶，但用戶數仍無法明顯增加，此外，電信產業屬於特許產業，不過公司也沒有享有特許產業的好處，但要承擔的成本不輸三大電信。

他進一步說，原本過去增資期望提升 5G 效益，但每月攜碼用戶數從 15 萬降至 10 萬戶，今年 8 月更打入全額交割股，而公司的增資、銀行借貸困難。

亞太電持續虧損，陳鵬認為，公司可選擇的路徑不多，唯一就是與業者合併，目前是與以換股方式合併，亞太電員工也能享有綜效；雖然企業併購無法讓所有股東滿意，但有股東透過救濟補償、提出撤銷合併案，公司也已提供股東保障，不理解該股東行為。

陳鵬坦言，原本今年 8 月要進入交易所進行相關程序，但遺憾合併案程序上有瑕疵要撤銷，因此公司提出上訴，由於無法理解該股東認為的瑕疵，因此以報告案來說明。

陳鵬最後說，經過一年的合併過程，亞太電經營困難、營運更是雪上加霜，該股東導致營運成本、對股東權益有影響。