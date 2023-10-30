易威慢性心臟衰竭用藥獲中國藥證 明年Q1底展開銷售

易威 (1799-TW) 新藥布局再報捷，旗下治療慢性心臟衰竭 HH-001 沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品，接獲中國藥監局通知領取藥證，此外，易威目前已有合作的經銷商，預計明年第一季底可開始出貨、貢獻營收。

易威開發的 HH-001 沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品，是用來治療慢性心臟衰竭患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險，該藥品可以和其他心臟衰竭療法併用，用於取代血管收縮素轉化酵素抑制劑 (ACEI) 或血管收縮素受體阻斷劑 (ARB)。

公司表示，該藥品在中國的原廠諾華 (Novartis International AG)，其藥品專利到期日為 2026 年 11 月 7 日，不過易威孫公司江蘇華瀚醫藥已取得諾華專利授權，可以在明年 3 月 15 日起提前在中國製造並銷售產品。

另外，易威孫公司江蘇華瀚醫藥，日前就與河南昌弘德醫療公司簽訂戰略合作協議，未來將由河南昌弘德醫療在中國銷售 HH-001 沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品。

換言之，隨著易威旗下 HH-001 沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品取得中國藥證，明年 3 月 15 日展開銷售，屆時有望開始有營收貢獻。根據中國藥渡數據資料庫資訊統計，2022 年沙庫巴曲纈沙坦鈉片 Sacubitril/Valsartan Tablet 中國營收約人民幣 28.31 億元 (約新台幣 120 億元)。