利空環繞台股周線連二黑 短線先守萬六關卡

美股財報失色拖累美股，台股也無法倖免，加權指數跌破 16200 點心理關卡，目前技術面位於修正低檔，短線先看美債殖利率彈升對於股市的影響，以及指數能否守住萬六關卡。

台股上周大跌 306 點，加權指數收在 16134.61 點，周線連二黑，從籌碼面來看，三大法人僅投信買、外資與自營商站在賣方，其中外資本周賣超 727.51 億元，為今年來單週賣超金額第二高，自營商賣超 200.87 億元，僅有投信加碼 135.94 億元，三大法人合計賣超 792.44 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股技術面均位於修正低檔，短線有反彈機會，尤其 OTC 相對大盤抗跌並未同步破底，顯示國內資金仍具信心，如果美債殖利率飆升對全球市場衝擊逐漸淡化，台股有機會扭轉本波拉回走勢。

孫傳恕指出，台股本周加權指數跌破 16200 心理關卡，一度修正至 16073 點，下週需視指數是否能守穩 16000 重要支撐。不過從基本面來看，上述利空相當程度已反映在股價，加上電子庫存逐漸消化後，企業獲利將迎接新一波上修周期。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢處於整理格局，受國際情勢干擾、禁令又來得比原本預期嚴格與收緊，加上美股走勢觀望壓抑整體市場氛圍。

從資金面來看，安聯投信台股團隊表示，在手機、半導體等族群有回溫跡象的支撐下，短線上部分資金相對青睞較低基期如手機、半導體等族群；但 AI 則是因基期較高、籌碼面凌亂，還需要時間消化整理。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，包括國際情勢與禁令雜音，以及美債殖利率等總經面的干擾，勢將壓抑投資氛圍，加上較高基期等族群仍需要時間消化凌亂籌碼，預料台股將持續呈現區間震盪格局。