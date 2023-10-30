〈台股盤前要聞〉台股拚守萬六、世豐迎轉單樂看Q4 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。美股財報失色拖累美股，台股也無法倖免，加權指數跌破 16200 點心理關卡，目前技術面位於修正低檔，短線看能否守住萬六關卡；螺絲廠世豐表示，美洲地區客戶持續保持良好庫存去化，加上歐洲持續迎來轉單效益、以及越南廠邁入試量產階段，第四季營運展望審慎樂觀。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

利空環繞台股周線連二黑 短線先守萬六關卡

美股財報失色拖累美股，台股也無法倖免，加權指數跌破 16200 點心理關卡，目前技術面位於修正低檔，短線先看美債殖利率彈升對於股市的影響，以及指數能否守住萬六關卡。閱讀全文...

世豐美洲客戶庫存去化健康 歐洲轉單效益發酵 Q4 樂觀

螺絲廠世豐 (2065-TW) 表示，目前觀察美洲地區客戶持續保持良好庫存去化，加上歐洲持續迎來轉單效益、以及越南廠邁入試量產階段，未來出口至歐洲擁有零關稅優勢，第四季營運展望審慎樂觀。閱讀全文...

祥翊旗下治療多重癌症學名藥獲美藥證 拚年底前出貨

生技製藥股祥翊 (6676-TW) 與美國合作夥伴共同開發治療多重癌症的學名藥針劑產品 Cyclophosphamide(CPA-I) 正式獲得美國食藥局 (FDA) 核准上市，首批藥品拚年底前出貨，同時認列里程碑金。閱讀全文...

鉅祥營運復甦 明年兩岸擴充新產能將到位 擬籌資 16 億元

鉅祥 (2476-TW) 積極擴充工控、醫療及車用產品應用業務，並跨入車用光學模組領域，廣東惠廠及新購入的桃園觀音新廠，將在明年上、下半年加入生產，除產能增加外，電鍍並將升級爲精鍍製程，有助爭取市場復甦商機，將辦理上市以來第二次市場籌資，預計募集 16 億元。閱讀全文...

盛群轉投資推戶外用光學指紋辨識 年底進入量產

MCU 盛群 (6202-TW) 轉投資金佶科技推出戶外用的光學式指紋辨識模組，不僅可滿足在雨天解鎖，也防塵防刮，目前已獲得眾多台灣兩輪車業者導入，預期年底進入量產，明年上半年逐步放量。閱讀全文...

華邦電董座焦佑鈞：明年擺脫存貨包袱 產業市況將好轉

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 周六 (28) 舉辦家庭日，董事長焦佑鈞表示，明年半導體產業將擺脫庫存包袱，存貨不再是問題，若維持今年需求情況，整體產業市況將會向上成長。閱讀全文...

聯發科天璣 9300 出貨旺 Q4 營收季增 9-15% 轉為年成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 召開法說會，展望第四季，副董暨執行長蔡力行表示，受惠新一代旗艦晶片天璣 9300 開始出貨，帶動手機業務營收強勁成長，抵銷智慧裝置平台季節性下滑，第四季營收將季增 9-15%，達 1200 億元以上，為五季來來新高，單季也轉為年成長。閱讀全文...