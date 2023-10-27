〈台股盤後〉千金股紅通通 量縮反彈漲60點收16134點

亞股全面反彈，台股今 (27) 日由台積電 (2330-TW) 及金融權值股勁揚領軍，盤中一度大漲逾百點，AI 族群回神、千金股慶賀，生技股表現火熱，但午盤前漲勢收斂，終場上漲 60.87 點，收在 16134.61 點，成交值進一步萎縮至 2112.6 億元，周線連二黑。
觀察電子權值股表現，台積電上漲 0.38%，收 533 元，鴻海 (2317-TW) 小跌 0.3%，收 98.2 元，聯發科 (2454-TW) 法說會前遭賣壓襲擊，大跌近 2%，力守 800 元大關、收 801 元。台達電 (2308-TW)、聯電(2303-TW) 同步走跌。
高價股一片紅通通，千金股中僅材料 - KY(4763-TW)收黑，隨著英特爾報喜，第三季獲利優於預期，預估本季營收重返成長，激勵股王信驊 (5274-TW)、股后世芯 - KY(3661-TW) 同步大漲超過半根停板，創意 (3443-TW)、緯穎(6669-TW) 也大漲超過 3.7%。
生技股強勢攻高，寶齡富錦、泰福 - KY、佰研、保瑞、訊聯基因、生華科、基亞、智擎同步亮燈漲停，美時狂飆 7%，承業醫、光麗 - KY、華安漲幅都超過半根停板。