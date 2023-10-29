日立永大電梯結合IoT提供「智能」方案 垂直運輸更安心

根據國發會近期報告，台灣將於 2025 年內邁入超高齡 (super-aged) 社會，老年人口預計佔總人口比率將超過 20%，老年人口的需求將是未來智慧建築不可忽視的因素，電梯運輸成為智慧建築必要標配。

日立永大電梯表示，以「人本交通」為出發點，若能將未來使用者考量等納入整體交通運輸要素裡面，則會讓垂直運輸更完善安全。

日立永大電梯表示，AI 固然是現在進行式，但也需要龐大的數位資料庫支援，才能分析出最適當的解決方案。日立永大電梯建置的遠程監控中心，有超過 5000 以上的電梯數據資料，透過分析、雲端服務，能 24 小時不間斷的監測電梯運行狀況，以資訊補足電梯安全網。

日立永大電梯說明，由於更換或裝設新梯，對用戶而言都是一筆龐大的支出，安全、彈性且符合客戶需求的解決方案，才是公司重視的，因此在 EPASS 方案當中，提供彈性且多樣化的選項。例如：AI 智能當中，提供人流管控、目的階叫車、聲控叫車、手機叫車等等，比較傾向商業建築需求，可讓客戶保留選擇彈性。

以日立永大電梯的實例來說，大型醫學中心台北榮民總醫院所安裝的電梯配送系統，於電梯等候區的梯廳自動偵測人流，透過 AI 智慧群控派車系統，彈性增派服務電梯，不僅可即時疏散人潮，減少人流等候時間，搭載物聯網 IOT 數據化應用與機器人運輸 (AGV) 智能連線介面預留，將電梯系統智能最大化，並配合醫院使用環境，相關防疫設施「非接觸按鈕」、「梯廳手勢叫車」及空氣清淨機與紫外線殺菌燈保護人員健康。

此外，台北榮總電梯系統同步搭配能量回饋器，不僅能有效降低公共用電外，更能協助大樓在未來參與綠電力市場，實現綠色轉型。

日立永大電梯為日商株式會社日立製作所 (6501-JP) 全資子公司，於 2022 年 4 月 21 日完成股份交換，並持續推動可運用技術 (OT)、先進情報技術 (IT) 及高性能產品作為創造正向的社會、環境、經濟價值，提供客戶完整的智慧樓宇解決方案，並且將電梯系統整合與樓宇系統相結合，完成智慧樓宇的最後一塊拼圖。