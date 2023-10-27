〈聯發科法說〉天璣9300出貨旺 Q4營收季增9-15%轉為年成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望第四季，副董暨執行長蔡力行表示，受惠新一代旗艦晶片天璣 9300 開始出貨，帶動手機業務營收強勁成長，抵銷智慧裝置平台季節性下滑，第四季營收將季增 9-15%，達 1200 億元以上，為五季來來新高，單季也轉為年成長。

聯發科預期，以美元兑新台幣匯率 1 比 32 計算，第四季營收 1200-1266 億元，季增 9-15%，年增 11-17%，毛利率 45.5-48.5%，費用率預估 28-32%。

蔡力行指出，聯發科最新一代旗艦晶片天璣 9300 進一步提升 CPU 和 GPU 性能，並配備強大 AI 處理單元 (APU)，可運行生成式 AI 大型語言模型，首款搭載手機將在今年底前上市，受惠天璣 9300 出貨帶動，第四季手機營收將繼續成長，增幅再優於第三季。

智慧裝置平台方面，由於第四季為傳統季節性及消費電子市場謹慎，智慧裝置平台營收估較上季減少，Wi-Fi 7 解決方案則已獲高階路由器、高階筆電和寬頻設備採用，預期 2024 年會有更多採用 Wi-Fi 7 產品推出；電源管理晶片 (PMIC) 業績則與上季持平。