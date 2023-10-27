台表科Q3純益相當於上半年總和 前三季每股稅後純益6.26元

台表科 (6278-TW) 今 (27) 日公布最新獲利，第三季稅後純益 9.13 億元，約等於上半年獲利總和，季增 44.51%，年減 13.8%，每股純益爲 3.13 元，前三季每股純益 6.26 元。台表科受惠美系 NB 及平板新品出貨升溫，法人估，第四季仍有望力拚季成長、或維持第三季高檔水準。

台表科 2023 年第三季營收 127.41 億元，毛利率爲 13.09%，季增 1.76 個百分點，年減 0.4 個百分點，稅後純益 9.13 億元，季增 44.51%，年減 13.8%，每股純益爲 3.13 元。

台表科前三季營收 343.39 億元，毛利率 11.46%，年減 1.25 個百分點，稅後純益 18.3 億元，年減 41.39%，每股純益 6.26 元。

台表科爲專業 SMT 廠商，產品應用別營收比重分別為 TFT-LCD 占 45%、Mini LED 相關占 30%、其他產品占 25%。

台表科規劃在海外新增墨西哥及越南新廠，2023 年起陸續開出產能，這也是台表科繼印度之後，在海外開拓的新生產線，主要配合客戶需求，第三季受惠美系客戶推新品，Mini LED 打件數量因此放大。

台表科目前自有 SMT 線分布在台灣、中國大陸東莞、蘇州、寧波、廈門、咸陽、合肥、重慶、成都及印度，2023 年預估將建置越南河南省及墨西哥 Monterrey 廠，總產線將擴增至 230 條。