〈聯發科法說〉明年手機市場撥雲見日 AI手機更換週期將縮短

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，財務長顧大為表示，明年全球手機市場將重返成長，其中，5G 手機滲透率持續攀升，出貨量估年增雙位數，且看好 AI 時代來臨，相關功能將出現在手機上，並刺激消費者購買意願，手機更換週期將縮短。

觀察明年手機市場，顧大為指出，明年全球手機市場銷量估年增低個位數 (1-3%)，而 5G 滲透率會持續提高，銷量也會進一步成長，而 4G 手機則約持平至小減。

針對 AI 手機，顧大為強調，隨著手機有新功能，消費者會願意購買新手機，並進一步縮短手機的更換週期，並認為現在是循環週期的起點，消費者未來也會有更高的要求，聯發科會持續投入 AI 相關領域，讓產品更具競爭力。

顧大為舉例，手機有 AI 功能後，就如同有個私人助理，且其可以讀取手機上所有資訊，假設現階段拍張簡單的照片，要進行修圖或運行大型語言模型，不會將照片傳送至雲端後進行修改，而可以直接在手機運作，也就是 Edge AI 的必要性。

另外，聯發科計劃明年將生成式 AI 從旗艦晶片導入更多級別的晶片，同時宣布首款採用台積電 (2330-TW)3 奈米製程的天璣旗艦晶片已完成設計定案，並在 2024 年下半年出貨。