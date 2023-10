【投資心法】JG：理財≠投資！投資新手必須學會「2招」保命觀念

一、切忌用「理財腦」做投資!

投資跟理財有根本性的不同,理財的人心態上是配置,長期就是把錢丟著不管它。一種常見的理財腦投資法就是「存股」,你一定聽過「某一檔股票很好,買了放著當傳家寶」這樣的說法。

這樣做最大的問題就是「把錢全部放到那自以為是的看法裡」,今天就來講一個我親身經歷而且印象深刻的故事。

二、丟著錢不管,小心存股變存骨!

我親戚是公務員退休的,平常一家老小,大概到了快 60 歲,很高興宣布即將退休,退休金的大概有 400 萬左右,這對他來說算是一大筆錢,同時當時我已經開始做股票了,所以我們會時不時的交換意見。

跟長輩交換意見是一件很有趣的事情,基本上無法交流,而是聽長輩談大道理為主。

他的是這樣,退休就靠買力晶(5346) 養老,當時的價格我記得是 30 元左右,他覺得 30 塊以下就慢慢撿,因為「這檔很難跌破 30 元,長期買進,不會虧」。我們是不是常常覺得某檔股票長期在 xx 價位有支撐,所以不斷遇到就買就遇到就買,沒錯,他也是這樣幹了。

他在 28 的位置幾乎全數買進,買到沒錢了,也就是退休金 ALL IN,最後跌破 10 塊全部認賠出場,400 萬的退休金只剩下百來萬,他問我現在該不該賣,我不曉得怎麼回答。

他說自己是家裡經濟的支柱,一個 60 歲的男人退休金剩一點點,原本的生活現在已經無法實現了....

三、學會用基本「分批」保命!

在我長輩的案例中,他如果懂的平均分批,例如 28、26、24、22、20... 一路買到 18 才 all in,那他的退休金會從原本 all in 只剩下 143 萬,變得至少還剩下 180 萬。只要懂的分批,遇到這麼慘烈的情形再怎麼樣都是多了 40 萬,那至少是一家人半年以上的生活費。

但是在這個故事裡,似乎只要看法一錯誤就註定了悲劇,雖然會分批,但也是死的沒那麼慘而已,所以要投資,還有一個重要的保護傘:

「獲利之前,至少要先保留 1/3 甚至一半的資金」。

簡單說就是不要無限攤平,以他的情況來說,我會建議他 28、26 兩批進場,發現繼續下跌的時候,就該收手了,因為還沒有獲利,就必須保留實力,而當時我也是這樣建議他的。

如果這樣做,他應該只會進場兩次,一共 160 萬,最後可以保留下來的退休金還會有近 300 萬在手上。如此一來,等於是翻轉了他的命運。

四、必知 2 個防守觀念!留得青山在,不怕沒柴燒

最後歸納一下從理財到投資的兩個防守觀念,給所有想進入主動投資的人參考:

1 「買也分批、賣也分批」,無論多有把握,這會讓我們減少傷害。

2 「獲利之前務必保留實力」,股票上漲以前,投資新手務必保留 1/2 的資金先不要進場。

這些原則看似簡單,但我觀察很多在股市打滾多年的人還是無法克服這些難題,畢竟原則這件事,說起來簡單,做起來才是最難的。股市絕對不是一個考智商的遊戲,搞定自己,才能贏。(文章來源: 投資新手必須學會「2 招」保命觀念)

