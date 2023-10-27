維修費高昂+特斯拉降價衝擊 赫茲租賃車隊電動化計畫踩剎車 股價崩跌10%

因電動車維修成本高於公司預期，加上特斯拉 (TSLA-US) 降價，導致車隊內的電動車轉售價下降約三分之一，美國汽車租賃公司赫茲 (Hertz Global) (HTZ-US) 暫停其租賃車隊電動化的計畫。

執行長 Stephen Scherr 周四公布第三季財報時坦言：「我們車隊投入電動化的速度將較先前預期放緩。」

提到第三季利潤率低於預期，Scherr 將矛頭指向電動車維修費。他稱，直接營運費用仍在控制中，是隨交易量成長而增加，以單位基礎來看，在大多數汽車類別都可看到生產力提高，唯獨電動車損壞成本是一大挑戰。

此外，特斯拉降價之舉導致今年電動車建議零售價 (MSRP) 下降，導致赫茲電動車的公平市場價值較去年下降，因此殘值下降造成的損失帶來更大負擔。

赫茲周四股價重挫 10.67%，收每股 9.04 美元。特斯拉周四也下跌 3.14%，收每股 205.76 美元。

赫茲目前整體車隊有 11% 或約 5 萬輛屬於電動車，而其中 80% 電動車都採購自特斯拉，意味著 3.5 萬輛特斯拉車，遠低於先前承諾的採購數量。赫茲最初宣布，將在 2022 年底前向特斯拉訂購 10 萬輛電動車。

赫茲全球執行長 Stephen Scherr 表示，赫茲仍承諾向特斯拉購買 10 萬輛車、向通用汽車購買 17.5 萬輛電動車，但已不再以「2024 年底前讓電動車佔車隊四分之一」為目標。

Hertz 指出，通用汽車和其他 OEM 廠一樣，數十年來建立了廣泛的全國零件供應網路，但特斯拉的零件售後市場顯然不太成熟。他補充，隨著赫茲車隊「多元化」，利潤率和其他電動車問題應會有所改善。

2021 年 10 月 25 日，赫茲首次宣布計劃擴大其電動車隊，並喊出「2022 年底初步下訂 10 萬輛特斯拉」的消息，激勵特斯拉市值首次突破 1 兆美元。但一周後特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特 (現名 X) 上發文澄清，赫茲尚未與特斯拉簽署任何高額合約。

馬斯克常對外表示，電動車比內燃機汽車 (含插電式混合動力車) 須要維護的零件更少，為電動車一大賣點，因為不需要費心定期更換機油、機油濾清器、引擎空氣濾清器、變速箱油、火星塞... 等各種傳統汽車所需要的零件。

但專司電動和自駕車維修服務的新創公司 Kinetic 執行長 Nikhil Naikal 指出，事實上電動車可能比燃油車還沉重且移動速度更快、扭力更高，因此懸吊系統、煞車和轉向柱耗損較快，且輪胎更需要經常更換。

