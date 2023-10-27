美股重點新聞摘要2023年10月27日

今日操盤前瞻

美股財報 (10/26 盤後)：亞馬遜 (AMZN)、英特爾 (INTC)、福特汽車 (F)

美國 9 月 PCE

亞馬遜 Q3 亮眼 削減成本得力、營益率大增 盤後約漲 5%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (26 日) 公布第三季獲利和營收超越預期，盤後股價波動，初始上漲，期間一度回吐大部分漲幅，但又再度上漲。閱讀全文...

英特爾財測報喜 估本季營收重返成長 盤後大漲逾 8%

英特爾 (INTC-US) 周四 (26 日) 給出優於預期的財測，看好在個人電腦 (PC) 市況改善與產品線更具競爭力的情況下，本季營收將重返成長，激勵盤後股價大漲逾 8%。閱讀全文...

福特汽車警告電動車價格有壓、取消全年財測 盤後挫逾 3%

福特汽車 (Ford)(F-US) 上季獲利不如市場預期，該公司以尚待批准與全美聯合汽車工會 (UAW) 達成的勞資協議為由，拒絕提供 2023 全年度財測，同時警告電動車部門虧損可能擴大，導致股價遭拋售，周四 (26 日) 盤後一度下挫逾 5%。閱讀全文...

日經：威騰電子與鎧俠記憶體業務合併案破局

根據日經新聞 (Nikkei) 周四 (26 日) 報導，美國威騰電子 (Western Digital) 和日本鎧俠 (Kioxia) 兩家公司的快閃記憶體業務合併談判已經終止。消息傳出後，威騰電子周四盤中股價暴跌逾 11%。閱讀全文...