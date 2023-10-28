美股重點新聞摘要2023年10月28日

逢低買入機會？標普陷入修正領域 史上第 103 次

標準普爾 500 指數週五 (27 日) 陷入修正領域，這是歷史上第 103 次，數據顯示，投資人逢低買入機會來臨，標普一年後平均會上漲約 10%。閱讀全文...

美通膨憂喜參半！9 月核心 PCE 年增速創逾兩年新低、月增幅寫四個月新高

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 9 月加速升至 4 個月新高，同時經通膨調整後的消費者支出也超預期成長，替未來幾個月內再次升息敞開大門。閱讀全文...

WSJ：Google 較勁微軟 向 OpenAI 對手投資至多 20 億美元

《華爾街日報》(WSJ) 週五 (27 日) 引述消息人士報導，Google 將向人工智慧 (AI) 創公司 Anthropic 注資 20 億美元，擴大今年稍早對該公司的投資。閱讀全文...

緯創拍板出售工廠 塔塔集團將成印度首家 iPhone 製造商

彭博周五 (27 日) 報導，塔塔集團 (Tata Group) 將成為印度首家本土 iPhone 製造商，此前緯創同意以美金 1.25 億元出售印度廠給塔塔集團。緯創表示，在交易得到雙方確認後，兩家公司將尋求監管部門批准。閱讀全文...