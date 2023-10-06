市場需求待提振 欣興業績又下滑 9月營收87.59億元月減4.98%

市場消費、企業資本支出意願仍待進一步提振，也讓欣興 (3037-TW) 迄今對目前對景氣看法仍保守，欣興今 (6) 日公布最新營收資訊，2023 年 9 月營收 87.59 億元，月減 4.98%，年減 35.32%，2023 年 1-9 月營收 783.47 億元，年減 25.42%。

不過，欣興 2023 年第三季營收則略較第二季回升，第三季欣興營收爲 465.46 億元，季增 5.19%，年增 29.12%。

欣興認為，今年景氣不如預期理想，主要原因在於客戶的庫存調整較預期更爲緩慢，推估 ABF 產品景氣必須到 2024 年才會回到正軌，市況也才會較明朗。但 2023 年仍配合客戶有 300 億元資本支出，其中 70% 爲投入載板的開發。

欣興 2023 年上半年營收 518.01 億元，毛利率 20.39%，年減 14.87 個百分點，稅後純益 64.84 億元，年減 52.66%，每股純益 4.27 元，也居上半年 PCB 廠每股盈餘之冠。

欣興董事會通過 2024 年資本支出預算顯示，明年的資本支出為 173 億元，相較今年的 300 億元資本支出而言，也顯示欣興資本支出的高峰期已過。

欣興對今年下半年景氣看法保守，對於 2023 年資本支出雖有小幅修正，但仍維持在 300 億元的水準，其中規劃 70-75% 集中於載板廠的支出，同時，欣興的泰國廠將在今年下半年動工。